Diffidati Apoel-Fiorentina | ci sono viola a rischio squalifica in vista del Pafos?

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Nella seconda giornata della fase a campionato della Conference League 2024/25 lavola a Nicosia per la prima delle due sfide contro formazioni cipriote, contro l’. Ia punteggio pieno dopo due turni, e puntano ad ottenere il tris per dare una spallata alla classifica. Scopriamo se e qualii giocatorinella sfida contro i ciprioti. In Conference League, da regolamento, si entra in diffida dopo due ammonizioni rimediate e si vieneti alla terza (a seguire, di nuovo diffida già alla quarta ealla quinta, e via discorrendo), e l’unico tra iad aver ricevuto due sanzioni è Christian Kouamé, ammonito contro i The New Saints e contro il St. Gallo.QUALI GIOCATORI DELLA?Oltre a Kouamé diffidato, acon un cartellino giallo cianche altri due giocatori: si tratta di Danilo Cataldi e Riccardo Sottil, ammoniti entrambi contro la formazione elvetica.