Gaeta.it - Controlli selezionati della Polizia di Stato a Teramo: sanzioni per vendita di alcol ai minorenni

In tutta Italia, le forze dell'ordine sono in continua azione per garantire il rispetto delle normative che tutelano i cittadini, in particolar modo i più giovani. A, ladiha intensificato inei luoghi di aggregazione giovanile, focalizzandosi su bar, sale giochi e altri ritrovi. Questo sforzo è mirato a prevenire la somministrazione diici aie a verificare che gli esercizi siano in regola con le licenze necessarie.notturni nei locali di intrattenimentoLa notte di Halloween è stata scelta dalladiper un'operazione di controllo straordinaria in vari bar ed esercizi pubblici. Agenti in borghese sono stati appostati strategicamente in diverse areecittà, raccogliendo dati e osservazioni dirette.