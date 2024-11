Inter-news.it - Callegari: «Per l’Inter classifica bella. Ieri tutti bene, tranne uno»

Massimo ha commentato la vittoria del contro l'Arsenal per 1-0, grazie alle rete di Hakan Calhanoglu. Le parole del giornalista.– Massimo, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha parlato della settimana in Champions League delle italiane: «Non è affatto male, una settimana tutta italiana ini sensi. Dieci punti da cinque squadre, Inter e Atalanta le uniche a non subire reti. per le squadre che hanno vinto, ci sono ancora partite importanti. A 17/18 dovrebbe arrivare la qualificazione diretta. Partita un po' difensiva per, rispetto a Manchester, ma buone risposte dai subentrati e anche dalle alternative, a parte Frattesi. Buone notizie verso la gara col Napoli».