Inter-news.it - Calhanoglu: «Sto bene! Rigori? Spiego il mio segreto per fare gol»

ha vinto il premio di migliore in campo di Inter-Arsenal, per il gol messo a segno e non solo. Le parole del centrocampista turco, fra i tanti intervistati a Inter TV, soprattutto sul rigore.MVP – Hakancol premio di Player of the Match di Inter-Arsenal: «Non era facile, l’Arsenal è fortissimo e ha qualità incredibili. Ci ha messi in difficoltà, ma abbiamo tenuto fino alla fine e abbiamo vinto. Io sul dischetto? Oggi ho provato per la prima volta un’altra cosa, perché lo so che i portieri mi guardano sempre. Ho provato a guardare lui fino alla fine, poi ho messo morbido e normale. Sapete che in genere calcio forte, oggi era diverso ma sono contento di aver segnato».sempre in gol con l’Inter su rigorePERFETTO DAL DISCHETTO –sul “” dei suoi: «In allenamento dico sempre ai portieri dove calcio, se è a sinistra dico a sinistra per provare a calciare forte e non far arrivare il portiere.