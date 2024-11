Gaeta.it - Cagliari si prepara a rinnovare l’anfiteatro romano con un progetto di 4 milioni di euro

Facebook WhatsAppTwitter A, il Comune ha dato avvio a un ambiziosoche investirà 4diper la rinascita del, un importante sito storico rimasto trascurato per anni. Questo intervento, promosso dalla Giunta comunale con il supporto dell’assessore alla Cultura, Maria Francesca Chiappe, mira a riportare alla luce un patrimonio culturale che potrebbe diventare un parco archeologico multifunzionale, ospitando anche eventi culturali e concerti. Il piano è articolato in due fasi distinte, promettendo una trasformazione significativa di questo luogo emblematico.Gli interventi previsti per il sito archeologicoIl, approvato con una delibera da palazzo Bacaredda, prevede interventi mirati per la salvaguardia del. In primo luogo, i lavori di apertura si concentreranno sulla creazione di un parco archeologico, rendendo il sito accessibile al pubblico in tempi brevi.