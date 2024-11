Tvzap.it - “Ballando con le stelle” perde Sonia Bruganelli? L’infortunio, cosa sappiamo

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

News Tv.con le”. Infortunio per la concorrente del talent show condotto da Milly Carlucci: si è fratturata una costola. L’ex moglie di Paolo Bonolis e attuale compagna di Angelo Madonia adesso rischia il ritiro. (Continua.)Leggi anche: “con le”, scatta il bacio per la coppia dopo la notte da leiLeggi anche: “con le”, paura per Gabriel Garko: “Grave infortunio”“con le”, infortunio perè una delle concorrenti dell’attuale edizione di “con le“, talent show condotto in prima serata su Rai 1 da Milly Carlucci. L’ex moglie di Paolo Bonolis balla in coppia con Carlo Aloia. Il suo percorso, però, è iniziato subito in salita. La, infatti, non sembra piacere molto ai giudici e nelle scorse puntate è stata anche eliminata, salvo poi tornare in gioco grazie alla Wild Card di Sara Di Vaira.