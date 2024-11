ATP Finals Sinner | Un torneo speciale per chi fa sacrifici per esserci Bello che il tennis sia cresciuto

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Torino, 7 novembre 2024 – Mancano pochi giorni all’inizio delle ATPdi Torino e nel capoluogo piemontese, come in tutta Italia e nei tifosi di, cresce l’attesa. La competizione si svolgerà dal 10 al 17 novembre.L’Azzurro, numero uno al mondo, è emozionato e ansioso di dare il via alle danze del gioco, all’Inalpi Arena. Jannik ha detto, come riporta super.tv: “E’vedere che il nostro sport sia crescendo tanto. C’è tanto interesse, tanta gente che vuole giocare”.E infatti molti appassionati die suoi tifosi sognano di vederlo trionfare neliridato, che accoglie i miglioriti al mondo: “È unper noi, – ha proseguitoal Media Day, presso il Museo del Risorgimento – facciamo tantiper essere qui. E quando ci arrivi devi battere i migliori del mondo già dai gironi.