Gaeta.it - Abruzzo si prepara a nuovi collegamenti internet ultraveloci: FiberCop avvia i lavori

Il territorio abruzzese sta per affrontare una significativa evoluzione della propria infrastruttura digitale., la società leader nella gestione di reti ad alta velocità, hato iper implementarein numerosi comuni della regione. Si tratta di un passo fondamentale verso la modernizzazione dei servizi digitali, che prevede un investimento complessivo di oltre 500 milioni di euro, distribuito tra fondi pubblici e risorse aziendali.Dettagli suiin corsoAd oggi,ha iniziato le operazioni in 89 comuni dell', suddivisi in base alle province: 26 nella provincia de L'Aquila, 23 a Pescara, 23 a Chieti e 17 a Teramo. Questo piano di ampliamento è progettato per garantirne l'accesso a circa 175 mila numeri civici entro giugno 2026.