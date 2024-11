Gaeta.it - Abruzzo: crescita moderata della produzione nonostante i segnali di debolezza del mercato

Facebook WhatsAppTwitter Nel primo semestre del 2024, l’attività produttiva inha mostrato una leggera, seppur inferiore rispetto all’anno precedente. Secondo l’ultimo rapporto dell’indagine congiunturaleBanca d’Italia, l’incremento si attesta a uno 0,3%, in linea con il trend nazionale che ha registrato unadello 0,4%. Questi dati evidenziano una situazione economica complessa, dove la provincia si trova a fronteggiare sia opportunità sia sfide in ambito produttivo e occupazionale.Fattori di rallentamento nel settore industrialeL’industria abruzzese ha vissuto un periodo dicrescente, iniziato nel 2022 e che ha trovato un ulteriore conferma durante i mesi estivi del 2024. Le imprese manifatturiere, in particolare quelle nel Mezzogiorno, hanno mostrato un calofiducia, raggiungendo i valori più bassi dalla crisi energetica.