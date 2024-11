Zonawrestling.net - WWE: In arrivo a RAW la celebrazione per i dieci anni del New Day

Leggi tutto su Zonawrestling.net

Come confermato dal General Manager di RAW, Adam Pearce, la prossima settimana nello show rosso assisteremo ad unaper i 10di vita del New Day. Molte sorprese ci aspetteranno, specie con i recenti alterchi tra Kofi Kingston e Xavier Woods nel corso delle settimane. It is OFFICIAL. @ScrapDaddyAP is preparing to dedicate an entire night of #WWERaw celebrating the 10-yearversary of The New Day! pic.twitter.com/AdDePjvcMj— WWE (@WWE) November 5, 2024