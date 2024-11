Quotidiano.net - Un’appendicite in Usa? 41mila euro. Quanto costa ammalarsi in viaggio

Leggi tutto su Quotidiano.net

Roma, 6 novembre 2024 – I costi ospedalieri possono rappresentare un serio problema per ogni viaggiatore che si ammala o subisce un infortunio lontano da casa. In particolare, può esserlo in Norvegia e in Qatar, dove il ricovero ospedaliero è tra i più cari al mondo. I due Paesi, infatti, sono rispettivamente al secondo e terzo posto della speciale classifica sui costi di ospedalizzazione, recentemente pubblicata da HelloSafe al fine di sensibilizzare i viaggiatori sull’importanza di stipulare una polizza assicurativa. La ricerca Nello studio sono stati inclusi 196 Stati riconosciuti a livello nazionale e sono stati raccolti dati sia da ospedali pubblici sia, perpossibile, da quelli privati. I costi presi in analisi comprendono le tariffe standard di un giorno di ricovero, inclusivi di camera, assistenza infermieristica di base e farmaci di base, ma escludono i costi delle cure mediche specialistiche o degli interventi chirurgici.