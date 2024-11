Trump | sarà l' epoca d' oro dell' America

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

8.48 "Lotterò per voi fino all'ultimo respiro e non mi riposerò finché non avrò reso l'più forte e più ricca. Questal'd'oro" Così Donaldai suoi sostenitori a Palm Beach, in Florida. Sul palco con lui tutta la famiglia. "Stanotte abbiamo fatto al storia", ha detto. "Questo è il successo più grandea storia.Non abbiamo mai avuto nulla del genere.Ora aiuteremo il Paese a guarire,sigilleremo i nostri confini. Abbiamo raggiunto il risultato più incredibile, avremo 4 anni grandiosi".