Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-11-2024 ore 17:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità problemi sulla Cassia bis Veientana dove per un incidente Ci sono code in prossimità di via della Selvotta in uscita dalla città proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni Quant’è la formazione di rallentamenti e code nelle ore dipiù intenso riduzione di carreggiata e deviazioni interessano anche la via del Mare El Ostiense rispettivamente tra CDA e Vitinia e tra Vitinia e Lido di Ostia inevitabili ripercussioni per ilè per lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al prossimo primo dicembre le linee tram 25 edotto viaggiano integralmente bus la linea 3 è sostituita da bus Tra la stazione di Trastevere Porta Maggiore sulla tangenziale est per lavori chiusi di notte tra le 23 e le 6 gli svincoli tra viale Castrense Passamonti nello specifico chiusa sia l’entrata E sì all’uscita da e per via Prenestina l’uscita per via del Pigneto è l’ingresso da Largo Settimio Passamonti le chiusure andranno avanti fino al 29 novembre esclusi il 7 e il 28 novembre e giorni di sabato e domenica In collaborazione con Luce Verde infomobilità