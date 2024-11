Zonawrestling.net - TNA: Joe Hendry pronto a fare chiarezza dopo i fatti di iMPACT

Lo scorso giovedì nel main event di, un incomprensione di Joecon il TNA World Champion, Nic Nemeth, ha portato il team alla sconfitta contro il System e Eddie Edwards a ottenere il pin vincente proprio contro il campione in carica. Lo scozzese e l’atleta di Cleveland hanno discusso aspramente subitola contesa e ora sembra che Joe voglia chiarire nuovamente la situazione onde evitare di peggiorare le cose. Proprio per questo motivo, giovedì 7 novembre in un nuovo episodio disu AXS TV,parlerà al pubblico di Detroit e solo allora capiremo bene le sue intenzioni. THURSDAY at 8/7c on @AXSTV and TNA+! We'll hear from @joeon #TNA! pic.twitter.com/ZBQPvnaSek— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) November 5, 2024