Sì sarà nuovamente lei la First Lady americana E nel giorno delle elezioni ha già mostrato di non aver perso un briciolo di stile

Ormai è certo, Melania Trump tornerà alla Casa Bianca al fianco del marito Donald. Nelpresidenziali ha scelto un abito Dior a pois bianchi e neri per esprimere il proprio voto, accompagnando il consorte al seggio elettorale a Palm Beach, in Florida. Invece del classico rosso, bianco o blu, colori rappresentativi degli Stati Uniti, la nuova (vecchia)eletta ha optato per unodistintivo e sofisticato, che riflette il suo approccio alla moda. L’abito non è un acquisto recente: Melania lo aveva già indossato per un’intervista sulla sua autobiografia, Melania, a settembre. La scelta di un capo francese ha attirato l’attenzione, in un contesto in cui molte figure pubbliche preferiscono brand americani per ildel voto. Melania Trump.