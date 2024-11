Lanazione.it - Si è conclusa con successo la mostra sui cimeli di Banca Etruria

Arezzo, 6 novembre 2024 – Si èconlasuidiche ha ospitato oltre 700 visitatori. Obiettivo raggiunto per l’acquisto di una poltrona per il reparto dialisi di Arezzo. Dall’1 al 3 novembre, l’atrio d’onore del Palazzo della Provincia di Arezzo ha ospitato la primastorica dedicata allaPopolare dell’e del Lazio. "Un evento unico - spiegano gli organizzatori - che intreccia la storia economica e sociale del territorio con la solidarietà". L’iniziativa, promossa dall’Associazione PB73, offriva un viaggio attraverso ie le testimonianze storiche dell’istitutorio che ha plasmato la vita di tanti cittadini. Ingresso gratuito. Le libere donazioni raccolte verranno utilizzate per l’acquisto di una poltrona per il reparto dialisi di Arezzo.