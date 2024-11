Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazioni e lavori: la mappa dei cantieri

Ex Serafini, via Principe Umberto, via Martiri delle Foibe, mercato coperto: sono alcuni deipresenti in città sui quali l’amministrazione fa il punto della situazione. Riguardo la riqualificazione urbana dell’area dell’ex Serafini, sono in fase di realizzazione le gradonate (per circa 600 posti) al confine della piastrellata, sul versante nord dell’area, dando seguito a una delle principali modifiche rispetto al progetto iniziale che sono state apportate dall’attuale amministrazione "per rendere più funzionale l’intera operazione. L’opera sta prendendo forma e le gradonate, in quella posizione, creeranno una sorta di quinta scenica che, insieme a un’area verde di circa 4mila metri quadri, si presterà in maniera ottimale per ospitare eventi e per varie altre funzionalità" commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella.