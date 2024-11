Ilrestodelcarlino.it - Quartiere Madonnina Santa Teresa, nuova pista ciclabile in via Cervino

Nel, il più popoloso di Cesenatico, sono in fase di realizzazione i lavori dellain via Monte. Il progetto prevede l’allargamento della sede stradale con un marciapiede largo due metri, la carreggiata per le auto larga tre metri e mezzo e la sede stradale riservata allalarga due metri e mezzo e delimitata da un cordolo di cinquanta centimetri per garantire la sicurezza dei ciclisti. Contestualmente sono in corso i lavori di adeguamento del parcheggio di via Don Minzoni e successivamente si interverrà nelle strade attorno alle strutture sportive ed in particolare ai campo da calcio, che sono le vie Conti, Gobetti e Rosselli, per migliorarne l’accessibilità. Sono invece già stati ultimati gli interventi per migliorare l’accessibilità destinata soprattutto agli autobus nello stesso parcheggio.