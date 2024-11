Ilrestodelcarlino.it - Passeggiata aperta ai residenti nel cantiere del nuovo centro civico

‘Trekking di’ nelle ex scuole Paltrinieri e Pizzoli della frazione Palata Pepoli dove sta sorgendo unedificio, destinato a, dedicato ai cittadini. Lo organizza per oggi l’amministrazione comunale di Crevalcore, nell’ambito di un ciclo di incontri finalizzati a far conoscere da vicino lo stato di avanzamento dei lavori delle opere messe in campo dal Comune. Dopo l’ultimo incontro in cui i progettisti e l’impresa costruttrice hanno aggiornato sull’evoluzione dei lavori, sarà possibile adesso vedere dal vivo lo stato dell’opera, che prende le mosse dal sisma del 2012 e dall’esigenza di ricostruire non solo il tessuto urbanistico ma anche quello sociale del territorio. Laall’interno del, con guida Enrico Dusi, progettista, e Giuseppe Cestari, direttore di, ha lo scopo infatti di scoprire da vicino cosa sta succedendo dietro le quinte.