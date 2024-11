Oasport.it - Pallamano, l’Italia fa sognare e cede alla Spagna solo nel finale

Leggi tutto su Oasport.it

La prima partita del percorso delle qualificazioni agli Europei 2026 disi è conclusa per quanto riguardadel DT Riccardo Trillini. Gli azzurri erano impegnati nella difficilissima trasferta di Puerto de Sagunto contro la fortissima. Ecco come sono andate le cose.LA CRONACAL’inizio della sfida è tutto a tinte spagnole: dopo 3? gli iberici sono avanti di due grazie alle reti di Garcandia e Alvarez, che non lasciano scampo a Ebner. Ma i ragazzi di Trillini reagiscono subito e nel giro di pochi minuti ribaltano il risultato: Sontacchi, Mengon e Bortoli vanno a segno. La partita è accesa e si va avanti punto a punto, fino a quandoprova il primo allungo: Bulzamini prima e Bortoli firmano due reti portanosul 6-8 e costringendo la panchina spagnola a chiamare il primo time out di serata.