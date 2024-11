Orata alla mediterranea | tutti faranno scarpetta è spaziale

Leggi tutto su Donnaup.it

Semplice, genuina, velocissima da preparare, l’è un secondo di pesce corredato da una tempesta di pomodorini e olive che lo rendono insuperabile. La ricetta è piuttosto semplice e non richiede alcuna manualità in particolare, ma dovremo porre molta attenzione agli ingredienti. Scegliamoli di qualità: pesce freschissimo, sfilettato e consigliato dal nostro pescivendolo di fiducia, olive e capperi pregiati, pomodorini biologici, meglio se dell’orto. Profumatissimo e invitante, irrorato da un vino bianco secco DOC, questo piatto spingeràa dimenticarsi dell’etichetta del bon ton e a far. Anche gli amici, ospiti per una cena di ritrovo, cederannotentazione di raccogliere tutto il sughetto di fondo senza remora alcuna. Potremmo quasi considerarla una ricetta dell’ultimo minuto, perché si prepara in tempi record.