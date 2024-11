Bergamonews.it - Nuove misure contro la peste suina in Lombardia

Leggi tutto su Bergamonews.it

“In una fase in cui il bollettino epidemiologico continua ad essere estremamente preoccupante, apprezziamo senz’altro l’attenzione costante che l’amministrazione regionale sta dedicando al problema della”, con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai, aderenti a CAI Agromec, ha inteso commentare la recente decisione della Regionedi stanziare fondi addizionali per le Polizie provinciali al fine di potenziare le attività dillo sulle popolazioni di cinghiali e contribuire a frenare così la diffusione dellaafricana (PSA). “Ad ogni modo – prosegue Bolis -, risulta chiaro che occorre fare ancora di più, intensificando da un lato ledi biosicurezza e sostenendo, dall’altro, il comparto suinicolo coneconomiche che permettano di attenuare almeno in parte i gravi danni che mettono a dura prova la filiera zootecnica”.