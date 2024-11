Spazionapoli.it - Napoli, allarme Lobotka: la sentenza in diretta gela tutti

Ilgiocherà domenica prossima contro l’Inter, ma bisogna registrare unche riguarda. Ilha perso domenica scorsa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi, di fatto, hanno meritato il successo dello Stadio Diego Armando Maradona, ma tra le fila partenopee si è sentita come non mai l’assenza di. Gilmour, dopo le ottime prestazioni fornite con Lecce e Milan, è stato infatti travolto dalla pressione forsennata dell’Atalanta. Contro l’Inter, dunque, è atteso il ritorno dal primo minuto di Stanislav. Tuttavia, proprio su quest’ultimo, bisogna registrare delle dichiarazioni che stanno facendo preoccupare i tifosi del, l’ex fisioterapista D’Avino: “? Fase delicatissima, ho qualche perplessità” Giovanni D’Avino, ex fisioterapista del club partenopeo, ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Punto Nuovo’: “? Si trova in una fase delicatissima, ma credevo di vederlo in campo già con l’Atalanta.