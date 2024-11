Lanazione.it - Montemurlo benone. Valbisenzio in testa

Weekend da incorniciare per le nostre squadre impegnate in Divisione Regionale 1. Rimane inalla classifica del girone B il CmbVaiano, che si impone in casa del Basket Sestese per 61-42, al termine di una partita maschia e molto fisica, e sale a quota 10 punti al pari della Virtus Certaldo. Vittoria e secondo posto, invece, per laBasket nel girone A di Divisione Regionale 1. Un successo comodo per i Lions biancorossi, che si sono imposti per 64-44 sui giovani livornesi dell’Invictus Livorno, salendo a quota 8 punti sul secondo gradino del podio provvisorio. Avvio con i labronici più in palla poi ti i biancorossi alzano il ritmo. Il secondo periodo si apre con due triple. La terza frazione vede ancoramartellare. Ultimo quarto che procede senza grosse sorprese fino al successo montemurlese.