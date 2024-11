Mistermovie.it - Mister Movie | L’Horror Black Sheep avrà un Sequel con il cast originale

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., la commedia horror cult del 2006 che ha fatto impazzire i fan del genere, è pronto per tornare con un. Dopo quasi due decenni, il regista Jonathan King si è riunito con una nuova squadra per proseguire la folle storia dei peculiari ovini mutanti assetati di sangue. Prodotto in collaborazione con la casa di produzione francese WTFilms, ilè destinato a esplorare le conseguenze del virus che ha trasformato docili pecore in creature da incubo.2: Un Ritorno alle Origini delComico Il filmraccontava la storia di Henry Oldfield, un uomo che torna nella fattoria di famiglia dopo anni di assenza, sperando di lasciarsi alle spalle un trauma. Tuttavia, una serie di crudeli esperimenti genetici condotti dal fratello porta alla nascita di pecore mutate e assetate di sangue.