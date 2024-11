Ilgiorno.it - Milano celebra il rivoluzionario Fiorucci e riscopre l’epoca che la rese capitale della moda e del design

Leggi tutto su Ilgiorno.it

, 6 novembre 2024 – È una narrazione intima, diretta. Ad accompagnare il visitatore in una sorta di “luna park“, in un divertissement visivo che si apre con una finestra sul mondo, quello ludico, gioioso, coloratissimo, immaginato e restituito da Elio, geniale anticipatore di tempi e di mode. Così, con la sua voce, ci si ritrova seduti in un’aula scolastica; lui, bambino, trascorre gli anniseconda guerra mondiale a Piona, sul lago di Como. Compone un tema, ritrovato in archivio, nel quale già immagina il suo futuro di commerciante, come i suoi genitori, che avevano un negozio di pantofole e pianelle. Guarda dalla finestra, (la scuola che noia!) e sogna. E noi, aggiunge Fabio Cherstich – che ha curato l’allestimentodivertente mostra Elio, in Triennale,(sino al 16 marzo), a cura di Judith Clark – “sogniamo con lui.