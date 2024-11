Spazionapoli.it - Mazzarri, possibile ritorno in panchina: può affrontare subito il Napoli

Leggi tutto su Spazionapoli.it

Walterpotrebbe presto tornare ad allenare in Serie A: il tecnico di San Vincenzo potrebbe ritrovarsi contro il “suo”in una delle primissime uscite. La sconfitta contro l’Atalanta per 3-0 è certamente una batosta ancora dura da digerire, ma l’inizio di stagione delsotto la guida di Antonio Conte può essere definita positiva, considerando che all’alba della dodicesima giornata del campionato di Serie A gli azzurri sono ancora al primo posto in classifica. La prossima sfida contro l’Inter potrà dire molto sulle ambizioni Scudetto degli azzurri, ma al momento il cambio di passo rispetto alla scorsa stagione è dir poco netto. Anche i tifosi hanno supportato i propri beniamini dopo il fischio finale di– Atalanta, a dimostrazione di come lo spirito dimostrato dagli azzurri in questa prima parte di stagione sia di gradimento a tutta la piazza.