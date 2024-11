Anteprima24.it - “Mary per sempre”, dall’AC Manocalzati tributo a papà Giuseppe

Tempo di lettura: 3 minutiE’ iniziato il nuovo campionato della squadra sportiva dilettantistica ACASD, nella terza categoria, girone B. Un esordio vincente per la squadra di mister Coppola che ha battuto il Montemarano per quattro reti a zero con una dedica speciale all’indimenticata Mariantonietta Cutillo, la 15enne venuta a mancare nel maggio 2023. La M attorniata da un cuore, diventato il simbolo della giovanissima e che viene portata in giro per tutta Italia ma anche fuori dai confini nazionali dagli amici, è stata incisa anche sulle maglie dei calciatori della AS. Non solo: la squadra con il Presidente Ennio Bruno, il vice Pellegrino De Benedictis ha voluto tributareCutillo dasostenitore della squadra e perfettamente inserito nel tessuto sociale di, dove gestisce una macelleria, nonostante la residenza a Montefalcione.