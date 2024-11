Biccy.it - MariaVittoria: “Cornificata con la mia migliore amica. Tommaso e Maica?”

I gieffini ieri sera hanno continuato a parlare della trasferta spagnola diFranchi al Gran Hermano. Helena e le Non è la Rai hanno chiesto aMinghetti come si sente dopo “la gita” del suo amico speciale e soprattutto come potrebbe prendere un’eventuale avvicinamento tra l’idraulico toscano e la bella spagnola,Benedicto. La Minghetti ha confessato che sente già la mancanza di, che le dispiace un po’ non averlo con lei, ma ha anche aggiunto che non ne farà una tragedia se lui dovesse limonare con. La gieffina ha spiegato che in passato ha subito cose ben peggiori rispetto ad un possibile bacio tra Franchi e la Benedicto.ha raccontato che il suo ex fidanzato l’ha tradita con la sua, ma sul più bello la regia ha censurato, inquadrando Clayton Norcross da solo in cucina.