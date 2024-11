Oasport.it - LIVE Spagna-Italia 0-0, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: entrano in campo le due squadre

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? SI PARTE!! Il primo pallone della partita spetta all’con Sontacchi. 21.02 Prima di iniziare un momento di raccoglimento per le vittime di Valencia. 21.00 Tutto pronto all’inizio del match. 20.59 Concluso l’inno della comunità valenciana. 20.58 Le duesi uniscono al centro del. Risuona ora l’inno della comunità valenciana. 20.57 Terminato l’inno iberico. 20.57 Spagnoli con indosso una maglietta rossa e la scritta ‘Forca Valencia’. 20.56 È il momento dell’inno spagnolo. 20.56 Terminato l’inno d’. Gli azzurri avevano indosso una maglietta bianca con su scritto ‘Forca Valencia’. 20.55 È il momento dell’inno di Mameli. 20.54 Sold out al palazzetto di Puerto de Sagunto (2700 posti), provincia di Valencia. La federazione spagnola ha già fatto sapere che l’intero ricavato andrà alle vittime dell’alluvione che ha colpito la città iberica nelle scorse settimane.