Inter-news.it - LIVE Inter-Arsenal 1-0: nerazzurri alle barricate per difendersi

è il match valido per la quarta giornata della fase Campionato della Champions League 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i londinesinati da Mikel Arteta. Il fischio d’inizio è previsto21.00, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.1-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE86? Conclusione improvvisa ma sbilenca di Havertz, alto di molto.81? Due cambi nell’: entrano Zinchenko e Nwaneri per Timber e Trossard.78? Quinto e ultimo cambio per l’: esce Taremi ed entra Dimarco.74? SUPER BISSECK!vento spaziale di Bisseck sulla conclusione ravvicinata di Havertz da due passi. L’si salva in angolo.71? AL VOLO! Barella serve un bel pallone per il calcio al volo di Dumfries, ma l’olandese non trova la porta.