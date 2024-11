Oasport.it - LIVE Inter-Arsenal 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: Calhanoglu squarcia la partita dal dischetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47?uuuu! Vantaggio nerazzurro: esecuzione centrale di destro perfetta del turco: 1-0! Che boccata d’ossigeno a tempo scaduto 46?di rigoreeee per l’! Colpo di mano di Merino su girata di tacco di Taremi su scodellata di. 45? Due minuti di recupero! Lautaro fermato in ripartenza da Saliba, manca un giallo per il francese. 44? Terzo corner consecutivo per i gunners. 42? Altro corner: scaturito dalla mancata presa di Sommer sulla strana traiettoria assunta dalla sfera sul cross di Timber dalla sinistra. 40?in avanti! Combinazione Zielinski–Frattesi con quest’ultimo che pesca Taremi sul secondo palo: iraniano condizionato da White, non trova la porta di testa. 39? Sempre complicata la lettura deld’angolo per l’: l’riempie con tutti gli effettivi l’area piccola difesa da Sommer, causando scompiglio.