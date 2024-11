Inter-news.it - LIVE Inter-Arsenal 0-0: Sommer rischia tanto su Merino

Leggi tutto su Inter-news.it

è il match valido per la quarta giornata della fase Campionato della Champions League 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i londinesi allenati da Mikel Arteta. Il fischio d’inizio è previsto alle 21.00, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.0-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE 33? Poche occasioni negli ultimi minuti di partita, partita che va al piccolo trotto a San Siro. 28? PERICOLOSO! Cross improvviso di Martinelli e anticipo didi testa su. Il portiere dell’lo colpiscendo. Al momento è solo angolo. Niente rigore. 26? Saka va via in dribbling su Bisseck, tiro col sinistro, presa bassa di. 20? Eccolo di nuovo in campo: nessun problema per Dumfries.