Liste d'attesa, gli sportelli che aiutano i cittadini a superarle

Bologna, 6 novembre 2024 – Visite ed esami che non vengono eseguiti nei tempi indicati dalla ricetta del medico, previsti dalla normative Lea (nazionali e regionali) ecostretti a decine di telefonate o peregrinazioni da un Cup all’altro, senza che il problema sia risolto. Per tentare di aiutare i pazienti nell’annoso problema delle, è nata una rete didove si possono ricevere informazioni utili su come fare un sollecito attraverso la posta certificata, ma anche un aiuto materiale per tutte quelle persone, soprattutto anziane, non dotate di tecnologia. La rete, formata da varie associazioni e comitati di, è nata a Piacenza, come spiega Lino Anelli, uno dei membri del Coordinamento regionale degli, e ora è arrivata anche a Parma, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara.