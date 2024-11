Quotidiano.net - L’anima green della Babini ’E Sirio 15.4’ entra nella flotta. Ecco il carrello elevatore che funziona con la corrente

Dal 1979, l’aziendaGiorgio è sinonimo di innovazione e competenzacostruzione di macchine agricole e industriali. Specializzataproduzione di elevatori idraulici retroportati e carrelli elevatori semoventi fuoristrada,Giorgio risponde alle esigenze sia del settore edilizio ma soprattutto di quello agricolo offrendo soluzioni ideali per movimentare merci. Tra i prodotti di punta, la gamma di carrelli elevatori fuoristradasi distingue per la capacità di lavorare su terreni fangosi e dislivelli importanti. Progettati per eccellere anche in condizioni estreme, i carrelli fuoristradasono ideali per la movimentazione di bins, pallet e materiali vari su superfici irregolari. La trasmissione interamente idrostatica e i motori ruota garantiscono al modelloun raggio di sterzata senza paragoni rendendolo estremamente agile e maneggevole in ogni contesto.