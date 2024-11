Donnapop.it - Kamala Harris ha figli? Ecco tutto sulla sua vita privata: origine, marito, carriera e partito

era in corsa alla carica di Presidente degli Stati Uniti d’America come prima donna nella storia. Scopriamosua, sia pubblica sia! Leggi anche: Donald Trump,sul presidente degli Stati Uniti D’America:moglie,e patrimonio Protagonista di questa lunga battaglia annunciata è, la donna capace di far tremare e gioire nello stesso tempo gli americani. Cosa sappiamo della sua? Di seguito tutti i dettagli!haDevinon hasuoi. IlDouglas Emhoff, invece, ne ha avuti due dal primo matrimonio con Kerstin Emhoff. View this post on Instagram A post shared by Vice President(@vp)suaha vissuto con la sua famiglia e la sorella minore Maya a Berkeley, in California, dove ha frequentato la chiesa battista per neri e un tempio induista.