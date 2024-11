Inter-news.it - Inter-Arsenal, scelte di Inzaghi rispondono a tre esigenze: le ultime – Sky

Leggi tutto su Inter-news.it

In vista di, il tecnico dell’Simoneè intenzionato ad apportare alcune modifiche rispetto alla sfida con il Venezia. Varie le ragioni. IL PUNTO –potrebbe rappresentare la partita decisiva per le ambizioni dell’in questa Champions League. Vincere significherebbe consolidare il proprio status tra le prime otto del girone unico della competizione, incrementando le proprie chances di passare automaticamente agli ottavi di finale senza dover passare dagli spareggi. Perdere punti potrebbe essere un problema, soprattutto alla luce del fatto che 3 delle prossime 4 sfidanti saranno squadre del calibro di Lipsia, Bayer Leverkusen e Monaco., il ragionamento diin base alla realtà attuale LA DECISIONE – Tenendo in considerazione alcuni intoppi fisici relativi ai calciatori che hanno disputato da titolari l’ultima sfida contro il Venezia, e non dimenticando il prossimo match contro il Napoli, Andrea Paventi si è così espresso a Sky Sport: «Con questa nuova formula non puoi fare calcoli.