Insulta le frecce tricolori una prof del liceo sotto i riflettori La preside | Provvedimenti disciplinari

Venezia, 6 novembre 2024 - Insulti alle, unaessoressa veneziana finsisce. "di m..", ha scritto sui social una docente delFoscarini di Venezia, la città dove lunedì scorso si sono esibite le pattuglie acrobatiche dell’Aviazione in occasione della visita delnte Sergio Mattarella per la Giornata delle Forze Armate. La: "Non escludo”. La reazione dellaLa: "Offeso le forze armate? Ce l’ho con l’inquinamento” I malumori dei residenti La pattuglia acrobatica delle '' sorvola piazza San Marco a Venezia e conclude la cerimonia per la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate cui ha preso parte anche ilnte della Repubblica, Sergio Mattarella.