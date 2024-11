Lanazione.it - Incontri su sport e crescita alla scuola calcio Giaccherini

Arezzo, 6 novembre 2024 – L’AssociazioneBibbiena propone un percorso informativo rivolto alle famiglie dei ragazzi e ragazze iscritte, su temi di interesse per bambini e adolescenti dall’alimentazione, al ruolo dellonello sviluppo dell’individuo, fino atematici per i giovani adulti inserito nelle varie squadre. Nicola Tellini Responsabile tecnico dellacommenta: “L’ASD Bibbiena, come scelta strategica, intende puntare sempre più sui propri vivai. Scommettere su di loro e farli crescere in armonia con i nostri valoriivi e societari, significa anche dotare loro e le loro famiglie quando sono più piccoli, di strumenti adatti per comprendere la complessità dei vari momenti di. Per questo, oltre i vari percorsi tecnici che stiamo mettendo in campo come Affiliate della Fiorentina, abbiamo deciso di andare più in profondità anche con tutti quegli aspetti di contorno, ma altrettanto essenzialifelice di ogni bambino dpsicologia, all’alimentazione esalute vista in modo multi sistemico.