Incidente lungo la Frosinone Mare | 60enne ricoverata in codice rosso

Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri di Priverno sono intervenuti a seguito di unstradale autonomo, avvenuto in prossimità dello svincolo per Terracina (LT). Nell'è rimasta coinvolta una donna di 60 anni, residente a Nettuno (RM), che era alla guida della sua autovettura. Dinamica dell'Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha perso aderenza con il manto stradale, terminando la sua corsa contro il guardrail centrale dello svincolo. La donna ferita è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata inal pronto soccorso dell'ospedale di Latina per ricevere le cure necessarie.