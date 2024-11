Fanpage.it - Il virus dell’herpes labiale resta per sempre nel corpo e può invadere il cervello: ora sappiamo come

Attraverso appositi esperimenti un team di ricerca internazionale ha osservato in che modo ildell'herpes(Herpes simplexdi tipo 1 o HSV-1) può raggiungere il, innescando infezione e infiammazione in specifiche regioni dell'encefalo. Il, dopo l'esposizione,latente nel nostro organismo per tutta la vita - annidandosi nei gangli nervosi - e si "risveglia" in caso di forte stress e sistema immunitario debole.