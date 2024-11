Ilrestodelcarlino.it - "Il nostro problema è la scarsa incisività"

Un’Ancona che segna poco, che finora ha raccolto probabilmente meno di quanto si meritasse, ma che quando va in svantaggio non riesce a risalire la china. Eppure una squadra che si allena con grande intensità e che con la solita intensità ha analizzato il momento e poi s’è resettata sul prossimo appuntamento. Quello che domenica la vedrà di fronte all’Aquila, tra l’altro impegnata oggi in Coppa Italia per i trentaduesimi contro il Termoli. Il punto sulla situazione attuale lo ha fatto il capitano biancorosso Filippo Boccardi su Radio Tua, partendo proprio dalla sfida persa domenica contro la Samb: "Sicuramente c’è mancata, c’è mancato il guizzo finale, come la gestione di alcuni momenti. Nel complesso non siamo andati così tanto in difficoltà, nonostante la Samb sia la prima in classifica.