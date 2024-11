Sport.quotidiano.net - Il Milan è Real, Madrid travolto 1-3: Thiaw, Morata e Reijnders firmano l'impresa al Bernabeu

(Spagna), 5 novembre 2024 – Con la musichetta della Champions League sullo sfondo, ilsi trasforma in “Super”, veste il suo abito migliore e dopo 15 anni sbanca di nuovo il Santiagobattendo 3-1 il. Un primo, preziosissimo successo europeo per i rossoneri che per quasi 80’ hanno hanno giocato una partita di strepitosa qualità e intensità: le scelte di Fonseca, che ha rilanciato Leao dal 1’ e ha schierato Musah sulla parte destra della trequarti ma con il compito di scalare per comporre una difesa a cinque in fase di non possesso hanno pagato buoni dividendi, perché sin da subito ilha giocato con personalità e già al 10’ ha sbloccato la situazione con il colpo di testa disull’angolo battuto magistralmente da Pulisic. Immediata, però, la replica che si è affidato a Vinicius che prima ha sprecato una ghiotta occasione in ripartenza e poi firmato il pari su rigore causato dall’unica vera disattenzione della serata di Emerson Royal.