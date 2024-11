Ilrestodelcarlino.it - Il collezionista di lauree. Obes non si ferma più. Sei ’corone’ a 80 anni

A quasi 80arriva la sesta laurea perZappaterra. Una storia di grande passione per lo studio. Il ferrareseZappaterra, 78, nei giorni scorsi ha conseguito all’Università di Ferrara la laurea triennale in ‘tecnologie agrarie e acquacoltura del Delta’, con un bel 110 e lode. Una tesi che si è incentrata su una nuova cultura di una ‘mela con la polpa rossa’, brevettata da un’azienda di San Nicolò di Argenta. Sono sei, quindi, lediZappaterra, la primissima all’età di 23nel 1968 in economia e commercio all’Università di Bologna, poi iniziò la carriera come funzionario in banca del gruppo Intesa San Paolo, fino alla pensione nel 2003. Da qui la ‘scelta’ di riprendere a studiare.Zappaterra è sposato con Daniela Tonio, insegnante di matematica in pensione, ha due figlie Giulia e Ilaria, oltre essere nonno, con due nipoti di 14 e 4"Sono la gioia della famiglia" dice il 78enne laureato.