Anteprima24.it - Ieri in Campania: De Luca incassa il sì della Regione sul terzo mandato. Tragedia sulla strada nel salernitano

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, martedì 5 novembre 2024. Avellino –nel pomeriggio di oggi a Vallata, dove un 65enne è deceduto mentre eseguiva dei lavori presso la propria abitazione. Per cause ancora da accertare, l’uomo è precipitato dall’impalcatura esterna, da un’altezza di circa sei metri. (LEGGI QUI) Benevento – Grave incidentele nel pomeriggio in via Napoli all’incrocio con la Tangenziale Ovest. Un 24enne di Ceppaloni a bordo di un ciclomotore è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo uno scontro con una Peugeot condotta da un 28enne di San Lorenzello. (LEGGI QUI) Caserta – MilitariGuardia di Finanza Compagnia Pronto Impiego di Aversa hanno eseguito una ordinanza applicativa di misure cautelari, personali e reali, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiestaDirezione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quindici persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di contraffazione di marchi, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi nonché ricettazione.