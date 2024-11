Nerdpool.it - Hogwarts Legacy 2: Il videogioco si legherà alla serie TV di Harry Potter?

Leggi tutto su Nerdpool.it

Un sequel diè ufficialmente in fase di sviluppo, come riportato da Variety. Il gioco, che seguirà il successo del titolo del 2023 ambientato nell’universo di, avrà dei legami narrativi con il reboot dellaTV prevista per il 2026., lanciato a febbraio 2023, ha ottenuto un enorme successo commerciale, superando i 30 milioni di copie vendute. Il sequel punta a sfruttare questo successo, proseguendo l’esperienza offerta dal primo capitolo, che permetteva ai giocatori di creare il proprio studente ain un’epoca antecedente di secoli rispetto agli eventi dei libri di. Tuttavia, la prospettiva di collegamenti narrativi con la nuovaTV ha sollevato qualche preoccupazione tra i fan, che temono che l’inserimento di elementi legati allo show possa risultare forzato o addirittura distogliere l’attenzione dall’esperienza immersiva che ha caratterizzato il primo