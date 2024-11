Abruzzo24ore.tv - Gran Sasso, indagini geognostiche cruciali per la sicurezza del traffico e dell’acqua

L'Aquila - Il Commissario Caputi spiega il percorso trasparente dellesotto il Traforo e le soluzioni per garantiree risorse idriche. Un nuovo capitolo si apre per lae la gestione delle risorse idriche sotto il Traforo del. Oggi, il Commissario Pierluigi Caputi parteciperà al Workshop istituzionale a L’Aquila, illustrando l’avanzamento dellein corso. Le, che sono in fase preliminare, sono finalizzate a produrre un progetto di fattibilità per l’intervento di messa indel sistema. Lesono strettamente legate alla necessità di monitorare e comprendere al meglio il sistema geologico del, fondamentale per ladella mobilità e per garantire la qualità delle acque. Caputi ha sottolineato l’importanza della trasparenza durante le fasi procedurali, con un coinvolgimento attivo delle strutture istituzionali e il massimo della visibilità pubblica, come evidenziato nel dibattito pubblico.