Quifinanza.it - Fox News e Cnn decretano la vittoria di Trump, Kamala Harris fuori dai giochi

Secondo i sondaggi e i dati forniti da Foxe Cnn, Donaldè il nuovo presidente. Il tycoon riscrive la storia con un ritorno alla presidenza mai visto prima: primo a ricoprire due mandati non consecutivi dai tempi di Grover Cleveland, presidente più anziano a insediarsi e unico leader Usa con una condanna penale in attivo. La sua è una corsa costruita tra provocazioni e conflitti, sfidando ogni previsione dopo l’assalto al Capitol Hill e nonostante l’apparente isolamento politico. Per molti, era un leadergioco. Ma, di fronte a scandali e processi,è riuscito a ribaltare tutto, tornando al potere con un impatto inarrestabile. Unanon ancora arrivata, ma data praticamente per certa e matematica. Da parte italiana, il ministro Salvini ha pubblicato un post su Instagram augurando un buon lavoro al presidente