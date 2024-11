Lanotiziagiornale.it - “Fermate questa sofferenza di piccole anime”, l’appello di Support and Sustain Children per mettere fine al conflitto in Medio Oriente

“Da settembre, a causa delinmilioni di profughi sono in fuga dal Libano verso la Siria, i bombardamenti sono continui. La Siria dopo una guerra che ha martoriato la popolazione per tredici anni, oggi è di nuovo nella paura e nella confusione. Un nuovo esodo di esseri umani in cerca di salvezza si sta verificando dal Libano verso la Siria da giorni sotto i bombardamenti. Siamo rientrati dalla Siria da poche ore e abbiamo potuto constatare che la situazione è drammatica”. A dirlo è il presidente diand(Ssch), Arianna Martini, secondo cui “donne, uomini e bambini si stanno dirigendo verso i valichi al concon la Siria. I bambini arrivano disidratati, non hanno cibo, alcuni sono feriti dalle e sono costretti a dormire per strada o in rifugi di fortuna.