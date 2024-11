Elezioni USA 2024 Trump a un passo dalla vittoria

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Il 5 novembre, attesissimo giorno per leUSA più incerte di sempre, è arrivato e gli americani sono stati chiamati a scegliere tra Kamala Harris e Donald. Al momento il tycoon ha un vantaggio piuttosto rassicurante e sembra davvero avere lain mano.USAvince negli stati chiave Con la chiusura dei seggi in Alaska, si sono concluse ufficialmente lenegli Stati Uniti. Dai risultati è emerso cheha vinto in alcuni degli stati chiave, come il North Carolina e la Georgia. Secondo le proiezioni della Cnn e della Nbc la Harris ha invece vinto alle Hawaii e in Virginia, così come in New Mexico. In base ai dati dell’Ap, riferiti dal New York Times,ha portatosua parte gli Stati in bilico, come il Michigan, la Pennsylvania, il Wisconsin e l’Arizona.